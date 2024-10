Sargento da PM Marcelo Aguiar foi atacado a tiros em Realengo - Reprodução

Publicado 17/10/2024 22:41 | Atualizado 18/10/2024 06:33

Rio - O sargento da Polícia Militar Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (17), na Avenida Santa Cruz, em Realengo, Zona Oeste do Rio. A vítima estava dentro de um carro quando sofreu o ataque.

Segundo testemunhas, diversos disparos foram efetuados contra o veículo. Bombeiros do quartel de Realengo foram acionados por volta das 20h55 para arrombar o automóvel, onde encontraram o homem já sem vida.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo repleto de perfurações Reprodução / redes sociais

De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e encontraram o agente morto no interior do carro. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.