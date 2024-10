O caso é investigado pela DHBF - Divulgação

O caso é investigado pela DHBFDivulgação

Publicado 19/10/2024 11:01 | Atualizado 19/10/2024 11:45

Rio - O policial militar Anderson Pacheco Teixeira, de 47 anos, foi encontrado morto na Estrada do Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (18). Segundo a PM, o corpo do 1º sargento tinha marcas de tiros e queimaduras.

O agente era lotado no 39º BPM (Belford Roxo) e estava no momento de folga na hora do crime. Ele deixa a mulher e duas filhas. Em nota, a Polícia Militar informou que as circunstâncias da morte serão investigadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A Polícia Civil informou que a DHBF realizou perícia no local e atua para identificar os responsáveis pelo homicídio e apurar a motivação do crime.

PM assassinado em Realengo

Um dia depois da morte de Anderson, o sargento Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, de 42 anos, foi enterrado na manhã deste sábado (19), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Ele foi morto a tiros dentro de um carro na Avenida Santa Cruz, em Realengo, na noite de quinta-feira (17). Segundo testemunhas, o veículo da vítima era blindado, mas não aguentou os disparos, que foram concentrados na janela e na maçaneta da porta do motorista.

De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas e encontraram o agente morto no interior do carro. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que atua para identificar o responsável pelos disparos e esclarecer a motivação do assassinato.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano, 87 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio. Destes, 33 morreram.