O PM foi morto a tiros dentro de um carro em Saquarema - Divulgação

Publicado 21/10/2024 10:21

Rio - O corpo do terceiro sargento da Polícia Militar José Madureira dos Anjos Filho , de 40 anos, será enterrado nesta terça-feira (22), no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense.

O PM foi morto a tiros na madrugada de domingo (20) na Rua 29, no bairro Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos. Na ocasião do crime, o agente, lotado do 35ºBPM (Itaboraí), estava de folga.

De acordo com a corporação, ele era solteiro e não tinha filhos. Além disso, ele foi o terceiro agente assassinado no estado em um intervalo de quatro dias.

José foi atingido dentro do seu carro, um Honda City. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que o veículo ficou com diversas marcas de tiro.

As investigações, realizadas pela 124ª DP (Saquarema), apuram se o PM teria sido vítima de uma tentativa de assalto. Uma perícia foi realizada no local, onde os agentes recolheram diversos estojos de munições dos calibres 9mm e 556, um cordão, um celular e uma aliança. Também foram encontrados o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) de uma pistola calibre 380 e de uma Beretta APX 9mm, pertencentes à vítima.

Neste domingo, o Disque Denúncia divulgou um cartaz para auxiliar nas investigações a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos. Segue os canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)