Agentes encontraram 11 cápsulas de cocaína na roupa íntima do passageiro após revista - Divulgação / Receita Federal

Agentes encontraram 11 cápsulas de cocaína na roupa íntima do passageiro após revistaDivulgação / Receita Federal

Publicado 21/10/2024 09:31 | Atualizado 21/10/2024 09:33

Rio – A Receita Federal apreendeu 125 cápsulas de cocaína com um passageiro brasileiro de 25 anos no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (20). Ele tentava embarcar em um voo com destino à Paris, na França, e responderá pelo crime de tráfico transnacional, cuja pena pode chegar a até 15 anos.

fotogaleria

Durante revista, os agentes encontraram 11 unidades da droga em sua cueca, que pesaram 130 g. Um narcoteste confirmou que a substância dentro dos compartimentos era cocaína. Depois, ele assumiu ter engolido os outros 114 recipientes.

O homem, natural de Porto Velho, capital da Rondônia, e o material foram encaminhados para a Polícia Federal.

O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).