A carreta interditou o viaduto até as 8h30 desta segunda-feira (21) - Reprodução/BDRJ

Publicado 21/10/2024 09:01

Rio - Uma carreta enguiçou no Viaduto Ataulfo Alves, no sentido Benfica, na Zona Norte, na noite de domingo (20) e interditou o trânsito até a manhã desta segunda-feira (21). O local ficou fechado desde o incidente, que ocorreu por volta das 23h, até às 8h30.

Segundo o Centro de Operações Rio, na ocasião, o acesso da Avenida Brasil para o viaduto, no sentido Benfica, também foi interditado. O trânsito na região só não foi muito afetado devido ao baixo fluxo de veículos por conta do feriado do Dia do Comerciário.

Ainda assim, a melhor alternativa para quem seguia para Benfica, partindo da Avenida Brasil, era acessar a Linha Amarela, e fazer o retorno para o sentido Centro (Avenida Brasil), na sequência a Rua Couto de Magalhães.

Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o técnico de manutenção da empresa responsável pelo caminhão, Nei Silva, informou que a carreta transportava um material chamado riser, que é um tubo longo que possibilita o transporte de petróleo.

“Por causa que a carreta é muito grande, quando ele (o motorista) foi fazer a manobra na curva, ele tangeu muito e ela deu uma torção e desengatou. Esse riser é usado em dutos de petróleo, ele fica submerso, emenda um no outro para retirar petróleo”, disse.

A carga havia sido retirada no porto e será levada até Macaé para a Macaé, no interior do estado.