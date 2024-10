Registro mostra motoristas abandonando os carros e dando meia-volta após perceberem os assaltos - Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 08:33 | Atualizado 21/10/2024 08:42

Rio – Um arrastão aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (20). Os assaltos foram realizados na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha, no sentido do Shopping Nova América, segundo relatos nas redes sociais. Vídeos do momento mostram motoristas assustados, andando de ré com seus veículos ao perceberem os roubos no local.

Cariocas criticaram a falta de segurança na via, que é alvo constante de bandidos. "Passei na hora e dei a volta", contou um internauta. "Todo dia, toda hora, várias vezes ao dia! O Rio não é terra de ninguém", desabafou uma mulher. "Tenho pavor de passar aí, nada muda. Todo dia tem arrastão e ninguém faz nada", reclamou uma moradora.

Os roubos começaram por volta das 22h15, de acordo com a plataforma "OTT – Onde Tem Tiroteio". As Polícias Militar e Civil afirmaram que não havia registros da ocorrência na região, até a publicação desta matéria.

Problema recorrente

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados, mas, ao chegarem, não encontraram os suspeitos. Testemunhas informaram que um carro foi roubado durante a ação.