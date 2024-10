Movimentação policial durante operação da PM no Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Movimentação policial durante operação da PM no Morro dos Macacos, em Vila IsabelReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 21/10/2024 08:05 | Atualizado 21/10/2024 09:51

Rio - O chefe do tráfico do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, foi preso nesta segunda-feira (21) durante uma operação da Polícia Militar. Conhecido como "Misa", o criminoso era foragido da Justiça e possui nove anotações criminais.

fotogaleria

Segundo moradores, tiros foram ouvidos na região ainda no início da manhã. Nas redes sociais, a plataforma Onde Tem Tiro (OTT) informou que disparos foram registrados nas proximidades do Túnel Noel Rosa por volta das 5h30.



De acordo com a corporação, agentes da 11ª UPP atuam na região com objetivo de prender criminosos com envolvimento em tráfico de armas e drogas.



Violência na região



Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo Comando Vermelho (CV), que faz divisa com o Morro dos Macacos.

Um dos episódios de violência ocorreu no dia 18 de agosto, quando acontecia um evento na Praça Barão de Drummond, um dos principais pontos do bairro. Na ocasião, criminosos chegaram atirando, cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Entre os mortos, estava o chefe do tráfico do Morro dos Macacos. Segundo as investigações, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, era o principal alvo. Segundo a polícia, o confronto foi fruto da disputa entre facções.