Evento vai oferecer vacinação contra covid e tétano - Divulgação

Evento vai oferecer vacinação contra covid e tétanoDivulgação

Publicado 21/10/2024 10:14

Rio - O Império Serrano realizará uma grande ação de conscientização e prevenção para celebrar o Outubro Rosa, nesta terça-feira (22), das 14h às 18h, na quadra da escola, em Madureira, com diversos serviços gratuitos voltados para a saúde da mulher.

Entre eles, estão o encaminhamento para mamografia, destinado a pessoas de 50 a 69 anos, e o exame de Papanicolau, para pessoas de 25 a 64 anos. Além disso, serão oferecidas vacinas contra covid-19 e tétano, bem como verificação de pressão arterial e outros cuidados preventivos.

"O Império tem um compromisso não só com a cultura, mas também com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade. Queremos que cada vez mais mulheres tenham acesso a esses exames e tratamentos de forma gratuita e com o suporte necessário", destaca Paula Maria, vice-presidente cultural da escola.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização que tem como objetivo principal alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de promover o acesso à informação e aos serviços de saúde voltados para as mulheres.

O evento acontece em parceria com o Sesc Saúde e o Curso Souza Barros Enfermagem. A quadra fica na Avenida Ministro Edgard Romero, 114.