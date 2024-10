Pacientes infectados são atendidos na Fundação Oswaldo Cruz - Pedro Teixeira/ Agência O DIA

Publicado 21/10/2024 09:06 | Atualizado 21/10/2024 10:05

Rio - Um paciente infectado com HIV durante transplante no Rio precisou ser internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) no domingo (20). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informa que acionou a linha de emergência exclusiva para as pessoas afetadas no caso. O homem, que teve o fígado transplantado, foi levado ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na Zona Norte do Rio.

Além do atendimento emergencial, o protocolo também inclui acompanhamento ambulatorial e psicológico no Hospital Universitário Pedro Ernesto. A SES acrescenta que uma junta de especialistas está à disposição permanente dos médicos que já acompanhavam esses pacientes para discussões e aconselhamento técnico.





A investigação aponta que o laboratório responsável pelos laudos de doadores, o PCS Saleme, relaxou o controle que deveria ser diário e passou a ser semanal para detecção do vírus. A Fundação Saúde contratou a empresa para atender o programa de transplantes no estado. O estabelecimento teve o serviço suspenso logo após o caso ser descoberto e foi interditado. Com isso, os testes passaram a ser realizados pelo Hemorio. Desde o início das investigações, a Polícia Civil prendeu cinco pessoas. Walter Vieira, sócio do PCS Saleme, e Ivanilson Fernandes dos Santos, técnico do laboratório, foram detidos durante a Operação Verum na segunda-feira (14). No dia seguinte, Jacqueline Iris Barcellar de Assis, auxiliar administrativa do estabelecimento, se entregou na Cidade da Polícia, em Benfica.