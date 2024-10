Laudos definitivos serão emitidos nesta segunda-feira (21) - Edu Kapps/SMS

Publicado 20/10/2024 14:50

Rio - Depois da, o Hemorio analisou amostras de 286 doadores de órgãos e, de acordo com as análises preliminares, não havia mais nenhuma infectada pelo vírus. No entanto, a direção do instituto decidiu realizar uma segunda bateria de testes.De acordo com o Hemorio, foi levado em consideração a enorme relevância do caso e o rigor que o processo exige. Os laudos definitivos serão emitidos nesta segunda-feira (21).A situação foi descoberta no último dia 10 de setembro, como revelou a BandNews, quando um paciente transplantado foi ao hospital com sintomas neurológicos e teve resultado para HIV positivo. Logo depois, amostras dos órgãos doados pela mesma pessoa foram analisadas e outros dois casos confirmados. Há uma semana foi notificado que mais um receptor de órgãos teve o exame de HIV positivo, após o transplante, confirmando seis casos até o momento.O laboratório PCS Saleme, responsável por fazer os exames de sangue nos doadores, foi contratado por licitação pela Fundação Saúde para atender o programa de transplantes. O estabelecimento teve o serviço suspenso logo após o caso ser descoberto e foi interditado. Com isso, os testes passaram a ser realizados pelo Hemorio.Desde o início das investigações da Polícia Civil, cinco pessoas foram presas.durante a Operação Verum na segunda-feira (14). No dia seguinte, Jacqueline Iris Barcellar de Assis, auxiliar administrativa do estabelecimento,, em Benfica.