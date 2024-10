Funcionária do laboratório foi presa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 20/10/2024 09:30 | Atualizado 20/10/2024 11:45

Rio - A Polícia Civil realizou, neste domingo (20), a segunda fase da operação contra os envolvidos na emissão de laudos falsos que causaram. Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) saíram para cumprir um mandado de prisão e oito de busca e apreensão. Durante a ação, Adriana Vargas dos Anjos, funcionária do PCS Saleme, foi presa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.Na primeira fase, a polícia descobriu uma falha operacional de controle de qualidade nos testes de diagnóstico de HIV feitos pelo laboratório. Os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas as investigações apontaram que houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser feita semanalmente, visando a rNa ocasião, quatro pessoas foram presas. Walter Vieira, sócio do PCS Saleme, e Ivanilson Fernandes dos Santos, técnico do laboratório,. No dia seguinte, Jacqueline Iris Barcellar de Assis, auxiliar administrativa do estabelecimento,Por fim, o biólogo Cleber de Oliveira Santos fde um voo de João Pessoa (PB).As investigações indicam que os laudos falsificados foram utilizados pelas equipes médicas, induzindo-as ao erro, o que levou à contaminação de pelo menos seis pacientes. Os envolvidos foram autuados por diversos crimes como as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. O. A decisão da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu foi tomada nesta quinta-feira (17).