Redução de fornecimento da ETA Guandu impactou no abastecimento de partes da Região Metropolitana do Rio - Acervo / CEDAE

Redução de fornecimento da ETA Guandu impactou no abastecimento de partes da Região Metropolitana do RioAcervo / CEDAE

Publicado 21/10/2024 10:12

Rio - A Cedae informou que a produção de água da ETA Guandu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, foi restabelecida desde a tarde deste domingo (20). Devido às fortes chuvas, a concessionária precisou reduzir a produção de água.

Segundo a empresa, o fornecimento será regularizado em 72 horas, de forma gradativa, após a normalização.

A Águas do Rio diz que a ação afetou o abastecimento em partes da cidade do Rio e de São João do Meriti. A empresa orienta que os clientes façam reservas em caixas d´água e cisternas.