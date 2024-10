Estação está operando com 73% da capacidade neste domingo (20) - Divulgação

Publicado 20/10/2024 11:45

Rio - A Cedae informou, neste domingo (20), que reduziu a produção da ETA Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por conta de alterações na qualidade da água bruta. Medida pode acarretar falta d'água em municípios abastecidos pela estação de tratamento.

De acordo com a companhia, as chuvas que atingiram a região da bacia hidrográfica do Guandu desde a madrugada alteraram a qualidade da água. Agora, a estação opera com 73% da capacidade máxima desde a manhã deste domingo.

A concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de municípios da Baixada Fluminense e de regiões do Rio, afirmou que o abastecimento em suas áreas de atuação será impactado.

As regiões afetadas são Centro e Zonas Sul e Norte do Rio de Janeiro e municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A empresa orientou que seus clientes economizem e reservem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias.

Já a Rio+Saneamento, que atua em 22 bairros da Zona Oeste, informou que o abastecimento está afetado em virtude da redução. A concessionária orientou que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais.

Os bairros afetados são Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba e parte da Vila Kennedy.

Técnicos da Cedae fazem o monitoramento contínuo das condições da água bruta, e a operação da ETA será retomada de forma integral após a normalização dos padrões.