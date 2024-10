O PM agrediu a mulher em Bangu, na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 21/10/2024 10:18 | Atualizado 21/10/2024 10:22

Rio - A Polícia Civil investiga o major da Polícia Militar Victor Hugo Nogueira Souza, lotado do 28ºBPM (Volta Redonda), por agressão contra a mulher. O caso ocorreu na Rua da Feira, em Bangu, na Zona Oeste, no último sábado (21).

Segundo a corporação, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar um chamado de uma vítima de violência doméstica na região, mas ao chegar no local, o agente não foi encontrado. Já a mulher do policial foi encaminhada à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi ouvida e a 34ªDP (Bangu) solicitou à Justiça medida protetiva em favor dela. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Ainda segundo a PM, o caso também está sendo investigado pela corregedoria da corporação, através da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).