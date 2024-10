O ônibus assaltado é da linha 321 e fazia o trajeto Bancários x Castelo - Rede Social

Publicado 22/10/2024 06:51 | Atualizado 22/10/2024 07:16

Rio - Três adolescentes foram detidos na Rua Campo de São Cristóvão, em São Cristóvão, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (22), após realizarem um arrastão na Linha Vermelha. Segundo a Polícia Militar, sete vítimas reconheceram o grupo como autor de um roubo a um ônibus.



Na ação, os agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) recuperaram documentos e cartões bancários que haviam sido roubados. Apesar disso, nem os celulares roubados, nem a arma de fogo usada no crime foram encontrados.



O ônibus assaltado é da linha 321 e fazia o trajeto Bancários x Castelo. As vítimas foram encaminhadas a 17ªDP ( São Cristóvão). Em seguida, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Procurado, o Rio Ônibus informou que repudia e lamenta a recorrência dos assaltos aos ônibus em toda a cidade. "A insegurança a qual a população está submetida não pode ser mera estatística. Reiteramos a necessidade de que providências efetivas sejam tomadas pelas autoridades a fim de garantir o direito de ir e vir do cidadão", disse em comunicado.