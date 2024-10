A Fundação Rio-Águas iniciou, nesta segunda-feira (21), serviço de manutenção no Piscinão de Ramos - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

DIA que o descarte irregular de lixo é um dos maiores desafios enfrentados pela equipe para garantir a qualidade da água no local. Rio – O Piscinão de Ramos foi fechado nesta segunda-feira (21) para manutenção e deve ser reaberto na segunda quinzena de novembro . O presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Carvalho, afirmou aoque o descarte irregular de lixo é um dos maiores desafios enfrentados pela equipe para garantir a qualidade da água no local.

"Os banhistas podem ajudar a manter a qualidade da água evitando o descarte de resíduos na água e na areia. Isso ajuda a manter o Piscinão sempre limpo. O tratamento e o monitoramento da água são diários e a Fundação Rio-Águas realiza o tratamento em parceria com a concessionária Águas do Rio", destacou Wanderson Carvalho.



A Fundação Rio-Águas atuará em parceria com a Águas do Rio, com apoio da Comlurb, e será responsável pela limpeza do fundo, reparo preventivo de equipamentos e limpeza da água. O presidente da Fundação explicou que este é um serviço rotineiro para que o espaço esteja em plenas condições para a chegada da estação mais quente do ano.

"O serviço de manutenção do Piscinão de Ramos ocorre anualmente e em preparação para o verão. O lago será esvaziado para a limpeza do fundo e reposição da areia. Os equipamentos da estação de tratamento também passarão por inspeções e manutenção preventiva", afirma Santos.

Segundo a instituição, os serviços de manutenção ocorrem para manter a qualidade do local. O Piscinão é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara, que são tratados na Estação de Tratamento de Água do Piscinão de Ramos.

"A manutenção anual do Piscinão de Ramos é um serviço fundamental e necessário para deixar tudo pronto para os moradores da Zona Norte e turistas aproveitarem o verão. Hoje, o Piscinão representa uma identidade da região, um local de lazer e diversão", destaca o subprefeito da Zona Norte, Luiz Miranda.