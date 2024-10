Carro apreendido na residência de um dos alvos da operação - Divulgação/PF

Publicado 22/10/2024 09:24 | Atualizado 22/10/2024 11:37

Rio - Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (22), a Operação Injection contra uma quadrilha especializada em fraudes em financiamento de veículos.



Na ação, agentes saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão no município de Barra Mansa, no Sul Fluminense, e no bairro Vista Alegre, na Zona Norte do Rio.



Foram apreendidos dois veículos de luxo, avaliados em R$ 450 mil; cheques no valor de R$ 300 mil; cartões de créditos de diversas bandeiras e instituições bancárias; ⁠computadores, celulares, mídias de armazenamento e documentos.



A operação é coordenada pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Gise/Delefaz) e apoiada pela Delegacia da PF em Volta Redonda.



As investigações apuraram um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão para uma empresa de crédito e financiamento, a qual registrou o crime.



As fraudes apuradas se inserem na modalidade "Injection", em que informações de biometria facial e dados pessoais de terceiros são validados no sistema dos bancos e instituições financeiras para a aquisição de financiamentos veiculares.



Ainda segundo as investigações, os proprietários dos veículos e o contratante do financiamento não tinham conhecimento sobre a utilização dos dados nas contratações fraudulentas.



Além do crime de associação criminosa, os investigados responderão por obtenção de financiamento mediante fraude, cujas penas somadas podem chegar até os 9 anos de reclusão.