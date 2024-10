Suspeito foi preso após tentar roubar o celular de uma mulher no entorno da estação Parque das Rosas - Divulgação / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 22/10/2024 11:21

Rio - Três homens foram presos em duas situações diferentes nesta segunda-feira (21) em estações do BRT na Zona Oeste. Um deles foi detido nas proximidades do Parque das Rosas após tentar roubar o celular de uma mulher. Os outros dois foram abordados na estação da Catedral do Recreio depois de passarem sem pagar a passagem. Além disso, a dupla possuía mandado de prisão em aberto.

Na primeira ocorrência, a equipe do BRT Seguro foi acionada por populares que presenciaram a tentativa de roubo. O suspeito teria derrubado a vítima no chão ao tentar roubar o aparelho. A mulher conseguiu fugir, e o homem correu atrás, mas logo desistiu e tentou escapar. No entanto, os populares o seguraram até a chegada dos policiais. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Mais tarde, os dois outros homens foram conduzidos à mesma delegacia. Agentes do BRT Seguro foram acionados para verificar uma ocorrência de calote. Além de terem entrado sem pagar, os suspeitos estavam com grandes estruturas. Durante a abordagem, constatou-se que ambos tinham mandados de prisão em aberto, um por feminicídio e o outro por tráfico de drogas.

Desde o início do programa BRT Seguro, em junho de 2021, já foram efetuadas 3.801 prisões por crimes como roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual. Além disso, foram aplicadas 18.917 infrações por calote no sistema.