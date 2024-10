Sistema Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense, recebe manutenções preventivas - Divulgação / Rio+Saneamento

Sistema Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense, recebe manutenções preventivasDivulgação / Rio+Saneamento

Publicado 22/10/2024 10:25 | Atualizado 22/10/2024 10:28

Rio - O abastecimento de água em bairros da Zona Oeste do Rio e em seis cidades da Baixada Fluminense está interrompido, nesta terça-feira (22), em razão de uma manutenção da Light e da Águas do Rio no sistema de produção Ribeirão das Lajes, localizado em Piraí, no Sul Fluminense. A paralisação começou às 00h, e a previsão é de que o serviço seja concluído às 20h.

De acordo com a Rio+Saneamento, responsável pela distribuição de água em parte das regiões abastecidas pelo sistema, na capital, os bairros afetados são: Deodoro, Gericinó, Padre Miguel, Vila Kennedy e Vila Militar.

Já na Baixada Fluminense, 14 localidades de Itaguaí são impactadas: Centro, Monte Serrat, Brisa Mar, Ilha da Madeira, Jardim Ueda, Jardim America, Amendoeira, Vila Ibirapitanga, Chaperó, Vila Margarida, Ponte Preta, Vila Geny, Engenho e Leandro.

Enquanto isso, em Paracambi, ainda de acordo com a concessionária, são 21 bairros: Centro, Fábrica, Raia, Quilombo, Capinheira, BNH de Cima, BNH de Baixo, Bom Jardim, Lages, Guarajuba, Amapá, Vila São José – Lages, Sabugo, Cabral, Boqueirão, Vila Nova, Barreira, Vale da Conquista, Paraíso, Bom Jardim e Guarajuba. Toda a cidade de Seropédica também está sem abastecimento.

Além disso, segundo a Águas do Rio, na Baixada, o fornecimento também foi cortado em áreas de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados.

De acordo com a Cedae, que administra o Complexo Hidrelétrico de Lajes, a Light realiza uma manutenção anual preventiva no sistema, que inclui "inspeções na Represa de Ribeirão das Lajes, utilizada tanto para a geração de energia quanto para a captação de água para tratamento". Além disso, a Águas do Rio explicou que aproveita a paralisação para "instalar 20 equipamentos estratégicos em tubulações de grande porte".

A regularização da distribuição de água ocorrerá após a conclusão das manutenções, de forma gradual, podendo levar até 72 horas em áreas mais elevadas e em pontas de rede.

A Rio+Saneamento ainda ressalta que os clientes utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo.