Fuzis e 'antidrone' apreendido com criminosos no Complexo do Chapadão - Divulgação

Publicado 22/10/2024 08:49 | Atualizado 22/10/2024 10:39

Rio - A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta terça-feira (22), dois fuzis e um dispositivo capaz de derrubar drones e bloquear sinal eletrônico de GPS no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. Na ação, dois criminosos foram baleados.



Segundo a corporação, equipes do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento pela região quando homens armados atiraram contra os agentes, gerando confronto. Com eles, foram encontrados ainda três carregadores de fuzis e drogas.

Os baleados foram socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde. Ao longo da manhã, um outro homem foi preso e uma pistola apreendida. A ocorrência está em andamento.



Em julho, a Polícia Federal prendeu um suspeito pela importação ilegal de um fuzil antidrones pelos Correios, em Vila de Cava, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação teve início após uma informação encaminhada pela Receita Federal que indicava uma remessa internacional vinda de um país da Ásia contendo o material.

Os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes e ao Tráfico de Armas (Delepat) prenderam o homem após ele retirar a encomenda em uma unidade dos Correios. Os fuzis estão sendo usados pelo crime organizado para monitorar o espaço aéreo das comunidades onde atuam para impedir o uso de drones pelas forças policiais ou por facções rivais na guerra do tráfico.