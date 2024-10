As quatro rodas do veículo foram roubadas - Reprodução

Publicado 22/10/2024 09:00

Rio - Ao menos quatro carros tiveram os pneus roubados nos bairros Parque Alvorada e Pilar, em Caxias, na madrugada desta segunda-feira (21). Moradores registraram em vídeos os veículos nas calçadas, sem as rodas, apoiados em tijolos.

Três dos carros estavam na mesma rua, estacionados próximos uns aos outros. "Aqui no Alvorada, roubaram as quatro rodas desse, as duas de trás desse outro e desse as quatro também, fora os carros da outra rua que também roubaram. Os caras estão de brincadeira, meu Deus”, disse um motociclista enquanto filmava os veículos.



A dona de um dos carros, que estava estacionado na Avenida Presidente Kennedy, gravou um vídeo do veículo sem as rodas e desabafou: "Se alguém souber quem levou os meus quatro pneus, me comunica. Se verem alguém vendendo um jogo completo de pneus, saiba que é meu. Estacionei meu carro aqui e levaram". explicou.

O valor de um jogo completo de pneus pode variar, dependendo do modelo e da marca, mas, em média, custa R$ 2 mil. Criminosos revendem esse material em mercados clandestinos, oferecendo a preços mais baixos e sem procedência, o que facilita a circulação de produtos roubados.

Procurada, a Polícia Militar informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, o comando do 15º BPM (Duque de Caxias) intensificou o policiamento na região. Segundo a corporação, a unidade trabalha em conjunto com a delegacia da área no sentido de identificar e prender os envolvidos em tais crimes.



A PM disse, ainda, que o 15º BPM já prendeu mais de 1.400 criminosos em sua área de atuação. Por fim, a polícia reforçou a importância do acionamento das equipes diante de situações flagrantes através do App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos.