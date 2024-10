Equipamento estava dentro de uma farmácia na Rua Engenho do Mato - Reprodução

Publicado 22/10/2024 07:32 | Atualizado 22/10/2024 13:11

Rio - Um caixa eletrônico foi violado por criminosos, na manhã desta terça-feira (22), durante uma tentativa de roubo no Engenho da Rainha, na Zona Norte. O equipamento estava dentro de uma farmácia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM foram acionados para a ocorrência na Rua Engenho do Mato. No local, a equipe encontrou o caixa danificado e isolaram a área para a realização da perícia.



Segundo a corporação, os criminosos não foram localizados. A polícia informou que o grupo não conseguiu arrombar o cofre do caixa. Eles levaram três computadores do estabelecimento.

Procurada, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) para continuidade da investigação e identificação da autoria do crime.