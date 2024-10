Selos vão ter ilustrações de Ziraldo - Divulgação / Correios

Publicado 22/10/2024 12:14

Rio - Os Correios vão lançar, na próxima quinta-feira (24), data em que Ziraldo completaria 92 anos, uma série de selos de Natal em homenagem ao escritor, falecido em abril deste ano. O evento vai ocorrer no Centro Cultural dos Correios, no Centro do Rio, a partir das 19h.



Os selos foram selecionados pelo produtor Tarcisio Vidigal, da Filmes de Minas, e pela equipe do Instituto Ziraldo, e vão apresentar desenhos adaptados do artista.

O primeiro selo apresenta um Papai Noel que foi desenhado na década de 1970 e descrito por Ziraldo como o "desenho mais solto e bem resolvido" que ele já fez do personagem. O segundo representa a capa da revista "A Turma do Pererê", série de histórias em quadrinhos escritas pelo autor, de 1975.

O terceiro é uma ilustração do Menino Maluquinho, personagem mais marcante do escritor, para um Natal do fim dos anos 1990 e, por fim, será exibido um desenho original que Ziraldo fez para a 41ª Feira da Providência, em 2001.



No total, serão vendidos 160 mil selos, com cada um custando R$ 2,55 e medindo 30x40mm.



Adriana Lins, diretora artística do Instituto Ziraldo, elogiou os Correios pela homenagem.

"Mesmo numa era de comunicação veloz e digital, trazemos o acervo do Ziraldo nas mensagens afetuosas de fim de ano com os Selos de Natal 2024. Ziraldo para todas as idades, em todos os tempos! Essa homenagem dos Correios é motivo de grande alegria para nós", afirmou.

Sobre o Instituto



O Instituto Ziraldo fica na Lagoa, Zona Sul do Rio, e apresenta o acervo de obras do escritor, buscando preservar sua história. A instituição já digitalizou 18 mil itens com ilustrações, esboços e ideias de Ziraldo.



O homenageado



Ziraldo nasceu em 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Trabalhou como escritor, desenhista, cartunista, dramaturgo e jornalista, se notabilizando por escrever histórias em quadrinhos famosas como "A Turma do Pererê" e "Menino Maluquinho". O icônico e inesquecível artista faleceu em abril deste ano, aos 91 anos.