Cariocas aproveitaram o dia bonito para praticar exercícios na Praia de Copacabana - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 22/10/2024 11:56 | Atualizado 22/10/2024 11:58

Rio - Esta terça-feira (22) foi dia de céu azul e calor na capital, com máxima de 34°C e mínima de 18°C. Porém, a previsão do Alerta Rio é de que o tempo já mude a partir da tarde desta quarta-feira (23), com a chegada de uma chuva que deve se estender até o início da próxima semana.



Segundo o órgão, o tempo na cidade nesta terça ainda é influenciado por um sistema de alta pressão, e, por isso, permanece estável. Enquanto o sol segue brilhando, cariocas aproveitaram para curtir a manhã com passeios e exercícios na Praia de Copacabana, Zona Sul.

A manhã de quarta ainda será ensolarada, mas o céu já começa a ficar nublado a partir do início da tarde, acompanhado de chuva fraca e ventos moderados. Apesar disso, as temperaturas permanecem as mesmas, com máxima de 34°C e mínima de 19°C.A quinta-feira (24) já vai amanhecer nublada, ainda de acordo com o Alerta Rio, e pancadas de chuva forte vão atingir a cidade durante a tarde e à noite. A máxima passa por uma pequena elevação, indo para 36°C, enquanto a mínima permanece em 19°C. Os ventos serão moderados.O céu segue nublado na sexta-feira (25), com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os ventos vão variar de moderados a fortes e o calor permanece, com a máxima subindo para 38°C, e mínima de 20°C.Já para o sábado (26), está prevista uma queda de temperatura, com a máxima indo para 32°C. O céu vai ficar encoberto, com possibilidade de chuva moderada a qualquer momento do dia. Os ventos serão fracos, e a mínima deve ficar em 19°C.