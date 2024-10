O PM foi morto a tiros dentro de um carro em Saquarema - Divulgação

Publicado 22/10/2024 16:05

Rio - O policial militar José Madureira dos Anjos Filho, de 40 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (22). O 3º Sargento foi morto a tiros, na madrugada de domingo, na Rua 29, no bairro Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos. Lotado do 35º BPM (Itaboraí), o agente estava de folga quando foi atacado por um grupo de criminosos.

As investigações apontam que José não era o alvo dos assassinos , mas sim um outro homem que estava dentro do carro com ele e conseguiu escapar com vida. De acordo com o delegado André Bueno, titular da 124ª DP (Saquarema), os bandidos tinham o objetivo de matar um primo de Robson da Silva de Lima.

Robson foi assassinado em junho do ano passado após ter sido sequestrado. O cabo da PM Hamilton da Silva Mello Junior, primo de Robson, também foi morto durante o sequestro. O delegado aponta que a possível motivação seria a proximidade do alvo com Robson. Além disso, ele teria colaborado com as investigações relacionadas a morte do primo no ano passado.

José Madureira era solteiro e não tinha filhos. Esse foi o terceiro assassinato de agentes da corporação no estado em um intervalo de quatro dias.