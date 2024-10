Após o crime, Erasto fugiu para Seropédica, se escondendo no bairro Prados Verdes - Reprodução

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na noite desta segunda-feira (21), Erasto Souza, suspeito de esfaquear e matar um homem em Realengo, Zona Oeste do Rio. Segundo as autoridades, a motivação do crime teria sido uma discussão causada por ciúmes.

O caso aconteceu no dia 4 deste mês, na Rua General Raposo. Na ocasião, policiais militares foram acionados para verificar um possível homicídio e, ao chegarem no local, encontraram José Fernando já morto, com vários cortes pelo corpo.

As investigações apontaram que Erasto e a vítima haviam consumido bebida alcoólica e usado drogas juntos, na comunidade Ideal, antes de seguirem para suas casas. Durante a madrugada, o suspeito decidiu voltar à casa de José para propor que bebessem novamente.

No local, ele foi recebido pela companheira da vítima, o que teria gerado uma crise de ciúmes em José Fernando, que agrediu Erasto com tapas no rosto. O suspeito, então, voltou à sua casa para buscar uma faca e, em seguida, retornou ao local, dando início a uma briga. Foi então que Erasmo desferiu vários golpes no abdome, tórax e orelhas da vítima.

Após o crime, Erasto fugiu para Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado pelos agentes na Rua Felício, no bairro Prados Verdes. O mandado de prisão temporária foi cumprido, e, na delegacia, o suspeito confessou o homicídio.