Anic Herdy foi morta com um soco no pescoço, segundo a defesa do assassino confessoReprodução

Publicado 25/09/2024 16:56 | Atualizado 25/09/2024 18:09

Rio - A Polícia Civil realiza buscas pelo corpo da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, durante uma operação na tarde desta quarta-feira (25), em Teresópolis, na Região Serrana. A revelação do local onde está o cadáver foi feita por Lourival Correa Netto Fatica, assassino confesso.

O réu pelo crime prestou depoimento na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, também nesta quarta, e contou onde enterrou e concretou o cadáver. Agentes da 105ª DP (Petrópolis) realizaram diligências na casa do acusado.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), os advogados de Lourival afirmaram que ele buscou Anic na saída de um shopping em Petrópolis, na Região Serrana, no dia 29 de fevereiro. Depois disso, o acusado se dirigiu a um hotel em Itaipava, onde, segundo a defesa, a matou com um soco no pescoço. Em seguida, ele transportou o corpo dela até um carro.

"O corpo foi enterrado e concretado. Está inteiro, não foi cortado e nem queimado", revelou Fróes durante a coletiva.

Lourival apontou o marido da vítima, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, como mandante do crime por meio de uma carta entregue à sua defesa. De acordo com os advogados, o idoso teria ordenado a morte de Anic em janeiro e o falso sequestro seria uma maneira de encobrir o crime. A motivação ainda não foi revelada, mas a defesa de Lourival afirma que o homem destacou que está relacionada a um "grave problema familiar".

"Esse motivo será melhor explicado pelo próprio Benjamim, mas segundo Lourival, trata-se de algo extremamente sério, envolvendo questões familiares. Não foi por conta de uma traição, pois Benjamim já tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal, e a relação entre o casal era conturbada", relatou Fróes.

A advogada afirmou que o plano elaborado por Benjamim e Lourival não foi bem-sucedido porque a filha do casal gravou uma conversa comprometedora entre o pai e o principal acusado. Nesse diálogo, eles teriam tentado difamar Anic e enganar a filha, fazendo-a acreditar na versão de que a própria mãe havia forjado o sequestro para fugir com um amante.

A defesa revelou, ainda, que Benjamim teria proposto a Lourival que assumisse a culpa pelo crime sozinho, em troca de uma recompensa financeira. No entanto, quando seus familiares foram indiciados, Lourival se viu sem outra opção a não ser revelar a verdade. A decisão foi tomada para evitar uma condenação, considerada injusta, dos filhos e de Rebecca Azevedo dos Santos, amante de Lourival, já que, de acordo com as investigações da polícia, eles foram os beneficiários dos 4,6 milhões de reais pagos pelo falso sequestro.

Procurado pelo DIA, o advogado João Vitor Ramos, que representa Benjamim e a família de Anic, disse que os familiares entenderam a entrevista como uma ato de desespero e crueldade. Segundo a defesa, Lourival mudou a sua versão, após a conclusão das investigações, para desestabilizar a família da vítima.

Ramos destacou que houve uma falsa imputação de crime a Benjamim realizada por Lourival e, como consequência da declarações formuladas, o homem e seus procuradores serão demandados na esfera cível, criminal e disciplinar.

Relembre o caso

Anic desapareceu em 29 de fevereiro , mas o sumiço da advogada só foi registrado em 14 de março, porque Lourival orientou o marido da vítima a não procurar as autoridades. O acusado se apresentou à família como policial federal e passou a ser o responsável por fazer a segurança do casal e dos filhos. Ele tinha acesso irrestrito a cartões de crédito e senhas da família.

Nesse intervalo de tempo, Benjamim recebia ameaças por meio de mensagens de texto dos supostos sequestradores e pedidos de resgate. Ao todo, foi pedido R$ 4,6 milhões, posteriormente pagos em dinheiro e em moedas de bitcoins.

Uma mensagem em tom de despedida foi enviada pelo celular da advogada , uma hora após o pagamento. O texto diz que a própria Anic orquestrou o sequestro para receber o dinheiro e que ela optou por ir embora do Brasil com um suposto amante, que seria policial civil.

Porém, as investigações apontaram que Lourival, os filhos e sua amante foram os beneficiários da quantia . Eles compraram um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil, uma motocicleta no valor aproximado de R$ 30 mil e 950 celulares, que custaram cerca de US$ 153,9 mil.

Após uma longa investigação, a 105ª DP (Petrópolis) denunciou Lourival, a amante dele e os filhos, Henrique Vieira Fatica e Maria Luíza Vieira Fatica, por envolvimento no crime.