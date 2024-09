Leonardo Teixeira Coelho foi preso por agentes da 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Leonardo Teixeira Coelho foi preso por agentes da 29ª DP (Madureira)Reprodução

Publicado 25/09/2024 20:17 | Atualizado 25/09/2024 20:18

Rio - A Justiça do Rio converteu a prisão de Leonardo Teixeira Coelho, de 45 anos, para preventiva, durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (25). O homem foi detido em flagrante após tentar matar a facadas a companheira e o seu vizinho em Madureira, na Zona Norte.

Segundo a juíza Rachel Assad da Cunha, a conversão da prisão do homem serve como medida de garantir a ordem pública, pois crimes como os que Leonardo cometeu comprometem a segurança da sociedade.

"Evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública, sobretudo porque crimes como esse comprometem a segurança de moradores da cidade do Rio de Janeiro, impondo-se atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. Convém destacar, ademais, que a vítima ainda não prestou depoimento, de forma que a liberdade do acusado poderá comprometer a instrução criminal por ameaça", destacou a magistrada.

Leonardo e a companheira se relacionavam há um ano, morando na mesma residência no mesmo período. A vítima contou aos policiais que a relação entre os dois sempre foi conturbada, tendo ela feito um registro de ocorrência contra o homem anteriormente pelos crimes de ameaça e lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, o que gerou medidas protetivas contra o agressor. Contudo, as medidas expiraram e a vítima voltou a morar com o companheiro.

Na tarde deste domingo (22), a vítima reclamou com o homem sobre ele usar maconha e cocaína. Contudo, Leonardo não gostou das reclamações e começou a agredir a mulher com socos e tapas. Segundo a Polícia Civil, a mulher pediu socorro e foi ajudada por um de seus vizinhos, que entrou em luta corporal com o criminoso e conseguiu evitar a continuidade das agressões. O homem deixou o local logo depois.

Para evitar que Leonardo voltasse para a residência, a mulher colocou uma geladeira na frente da porta de entrada. Ela também pediu para que o vizinho dormisse na casa como forma de se sentir mais segura.

O criminoso voltou ao local, na manhã desta segunda-feira (23), pegou duas facas na cozinha da casa e foi até a mulher com o objetivo de matar a companheira. O homem conseguiu esfaquear a vítima nas mãos e feriu o vizinho na região da cabeça e do pescoço, fugindo logo depois do crime.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). Depois que os policiais prestaram socorro às vítimas, as buscas pelo criminoso foram iniciadas. Leonardo foi encontrado ainda em Madureira, na casa do pai. Ele confessou que deu facadas na companheira e no vizinho, e foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e por tentativa de homicídio.

O criminoso já possuía anotações criminais por violação de domicílio, dano ao patrimônio público, porte de droga para consumo próprio, roubo, lesão corporal, ameaça, furto, calúnia, sequestro, apropriação indébita e injúria.