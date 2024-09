O evento vai acontecer no prédio anexo ao Tribunal de Justiça - Divulgação

Publicado 25/09/2024 19:38

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e dezenas de instituições parceiras vão realizar diversos serviços, gratuitamente para pessoas com deficiência, de qualquer idade, nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27). O evento vai acontecer na Rua Dom Manuel 37, Centro, Lâmina III, Térreo.

Durante a ação, serão oferecidos serviços como casamento, divórcio, retificação de registro, registro tardio, guarda, tutela, interdição; cartão de estacionamento PcD/idoso, Riocard+, Jaé - cartão de passagem; exames para testagem de HIV, sífilis e hepatites; serviços de orientação de saúde; oferta de emprego para PcD; orientação sobre matrícula e mediador escolar; manicures, design de sobrancelhas e cabeleireiros, entre outros.

A programação acontece em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no último dia 21. O atendimento será realizado por meio de senhas que serão distribuídas a partir das 10h, com término às 16h.

Quem tiver dúvida sobre como chegar ou desejar saber quais atendimentos serão oferecidos poderá encaminhar um e-mail para o endereço sgsus.seppe@tjrj.jus.br ou telefonar para o número (21) 3133-2055.