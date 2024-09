Menino foi preso em cadeira por professora em escola bilingue - Reprodução/SBT

Publicado 25/09/2024 18:21 | Atualizado 25/09/2024 20:23

Rio - A Polícia Civil indiciou uma professora flagrada usando fita adesiva para prender um menino de 5 anos na cadeira durante a aula em uma escola bilíngue, no Méier, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu em maio deste ano, mas foi noticiado nesta terça-feira (24) após divulgação das imagens de câmera de segurança da instituição particular de ensino.



Na filmagem, é possível ver a professora prendendo o menino na cadeira, evitando que ele se levantasse. Minutos depois outras crianças o ajudam a se soltar. Segundo relato da mãe do menino, Amanda Fernandes, o próprio filho foi quem revelou a situação vivida em sala de aula.

Ainda segundo a mãe do menino, a professora teria justificado a atitude como uma "brincadeira infeliz". O relato foi dado ao jornal SBT News, na edição desta terça-feira (24).

Em nota, a escola Maple Bear informou que a funcionária foi demitida e reforçou que segue padrões rigorosos de recrutamento. "A Maple Bear Brasil não tolera qualquer tipo de tratamento constrangedor em suas escolas. Informamos que a professora envolvida no episódio foi já não faz parte do quadro da unidade franqueada. Seguimos padrões rigorosos de recrutamento e promovemos capacitações contínuas para nossos colaboradores, com foco em saúde mental, regulação emocional e segurança psicológica", disse a unidade.



O caso foi registrado pela família do menino na 23ª DP (Méier). A delegacia informou que a investigação correu na distrital e se concluiu com o indiciamento da professora por "submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento". O caso foi encaminhado, na sequência, para a Justiça.

O caso tramita em segredo de justiça para preservar a criança envolvida.