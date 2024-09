Equipes de diferentes órgãos participaram da operação - Divulgação/Procon-RJ

Publicado 25/09/2024 20:10

Rio – Uma operação conjunta deflagrada nesta quarta-feira (25) resultou na apreensão de quase meia tonelada de aparelhos eletrônicos com indícios de falsificação em uma loja da Rua da Alfândega, no Centro do Rio. Participaram agentes do Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ), da Delegacia do Consumidor (Decon-RJ), da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e da Delegacia de Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

O DIA apurou que a loja inspecionada pelas equipes foi a Femi, localizada no número 278. No local, os fiscais identificaram como produtos ilegais fones, carregadores, controles de consoles e caixas de som. Todos imitando marcas famosas, como Apple, Playstation e JBL. Havia ainda cerca de 5 mil selos da Anatel falsificados.

O Procon-RJ informou que autuou a loja por conta da quantidade de produtos com indícios de falsificação. A interdição se deu por medida cautelar, pois não foi possível avaliar os outros itens presentes no estabelecimento.

Policiais da DRCPIM foram os responsáveis pela apreensão de quase meia tonelada de eletrônicos com indícios de falsificação Divulgação/Procon-RJ

Além de apreender os produtos, os policiais da DRCPIM conduziram o responsável pela loja à especializada para prestar depoimento. A reportagem entrou em contato com a Femi, a fim de buscar uma resposta, mas não obteve retorno.

Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, alertou para os riscos do uso de aparelhos eletrônicos falsificados: “O consumidor precisa ficar atento, pois produtos como carregadores de celular e baterias falsificados, frequentemente, não passam pelos rigorosos testes de segurança exigidos para os legítimos. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico, mau funcionamento e danos materiais”.