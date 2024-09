Sepultamento no Cemitério de Irajá do João Gabriel de 15 anos, que morreu afogado no Parque Radical de Deodoro - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 25/09/2024 18:23 | Atualizado 25/09/2024 18:31

Rio - O adolescente J.G.L., de 15 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (25) no Cemitério de Irajá, na Zona Norte. O menino morreu afogado em uma das piscinas do Parque Radical de Deodoro, na mesma região, na última terça-feira (24). Muito emocionados, os familiares não estavam dispostos a falar com os jornalistas