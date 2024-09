Câmera de segurança flagrou os rostos dos bandidos envolvidos no atentado contra PM - Divulgação

Publicado 25/09/2024 17:48 | Atualizado 25/09/2024 18:00

Rio - A Polícia Civil faz buscas para localizar e prender os criminosos envolvidos no atentado contra o subtenente da Polícia Militar,, de 42 anos. O PM foi baleado quatro vezes em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Imagens de câmeras de segurança do local filmaram o rosto do bandido que fez os disparos e de outro criminoso que dava cobertura para o comparsa no banco do carona de um carro preto. A captura das imagens foi um fator importante para ajudar nas investigações da Civil.