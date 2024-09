Arma israelita com numeração suprimida foi apreendida por policiais militares em Itanhangá - Divulgação

Publicado 25/09/2024 16:06 | Atualizado 25/09/2024 18:06

Rio - Um suspeito de assaltar um turista de Minas Gerais foi preso, na manhã desta quarta-feira (25), no Itanhangá, na Zona Oeste. O criminoso, que estava com um comparsa, ainda atirou contra uma equipe da PM ao ser abordado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio) receberam uma informação sobre um roubo ocorrido na Estrada da Barra, na altura do Golf Club. Os PMs realizaram buscas pela região e encontraram uma moto com dois homens, que tinham as características dos assaltantes. A corporação informou que os suspeitos atiraram contra a equipe no momento da abordagem.

No fim do tiroteio, um dos criminosos foi detido. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola israelense com numeração suprimida. O suspeito também estava com os pertences da vítima. O seu comparsa fugiu em direção a uma área de mata.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o turista recuperou seus bens.