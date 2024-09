Campus da Universidade na Praia Vermelha - Artur Moês/UFRJ

Publicado 25/09/2024 17:45

Rio - A partir de 2025, os restaurantes universitários (RU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) servirão café da manhã para os alunos. O reitor, Roberto Medronho, confirmou nesta terça-feira (24), em reunião com representantes do movimento estudantil. A medida foi um compromisso assumido pela gestão desde o processo eleitoral.

O valor da refeição está previsto em R$ 2 e inclui café com leite, pão com acompanhamento e fruta. O café será servido em copo de papel, material mais caro, mas que oferece sustentabilidade ambiental. Haverá opções veganas e vegetarianas. A viabilidade vinha sendo avaliada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

O pró-reitor, Eduardo Mach Queiroz, explicou que não houve liberação da Procuradoria Jurídica da UFRJ para um aditivo ao atual contrato dos restaurantes universitários. Por esse motivo, o café da manhã será objeto de uma nova licitação, com implantação prevista a partir do ano que vem.

Para Rick Barros, de 25 anos, aluno da universidade que mora em Magé, na Baixada Fluminense, e estuda no campus da Urca, essa medida veio para ajudar muito, principalmente quem mora longe. "Essa questão do café da manhã é muito legal, pois, quando eu comecei com as aulas presenciais em 2022, não tinha essa opção e isso me faria economizar bastante. Muitas vezes, quando conseguia pagar por um café da manhã, sentia no bolso. Facilitaria muito minha vida, não só para economizar, mas também para me ajudar a viver bem dentro da universidade (risos). Afinal, saco vazio não para em pé", afirmou.