Os agentes prenderam Yuri Victorino Lopes e Luan Bengnami Machado no momento da retirada do entorpecenteReprodução

Publicado 25/09/2024 20:47

Rio - A Polícia Civil, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu nesta quarta-feira (25) um carregamento de 61 kg de skunk, conhecido como 'super maconha', no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Dois homens foram presos em flagrante ao tentar retirar a mercadoria.

A droga foi enviada de Manaus para o Rio, tendo como destino final a comunidade da Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte. Após três dias de monitoramento no local de resgate da carga, na Avenida Belisário Pena, os agentes prenderam Yuri Victorino Lopes e Luan Bengnami Machado de Lima no momento da retirada do entorpecente.

De acordo com a polícia, o skunk apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 15 mil por quilo, totalizando um valor superior a R$ 900 mil.