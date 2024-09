Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens de três viaturas na via - Reprodução

Publicado 25/09/2024 20:17 | Atualizado 25/09/2024 20:17

Rio - Criminosos conseguiram escapar da Polícia Militar após roubarem uma carga na tarde desta quarta-feira (25), na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

O caso aconteceu na Estrada do Taquaral. Segundo a corporação, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, o grupo já havia conseguido fugir. Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens de três viaturas na via, além de um intenso tiroteio na região.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o tipo de carga roubada nem se houve vítimas durante a ação criminosa.