Publicado 26/09/2024 00:00

Banco Central revela que, apenas em agosto, beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bi em apostas online. Dado absurdo prova que distribuir dinheiro público, sem reformas estruturais, está bem longe de resolver problema da concentração de renda.

Megaoperação da Polícia Federal prendeu 50 pessoas acusadas de abuso sexual infantil. Apenas um dos detidos possuía mais de 20 mil arquivos com conteúdos pornográficos de crianças no computador. Que ações como essa se tornem rotina no Brasil.