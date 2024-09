Cleyton de Araujo Costa foi baleado durante um confronto com policiais do 35º BPM (Itaboraí) - Divulgação

Publicado 25/09/2024 21:50

Rio - Bandidos armados interceptaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros e resgataram de dentro do veículo um criminoso baleado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira (25). Cleyton de Araujo Costa, de 28 anos, tinha acabado de levar um tiro na perna durante um confronto com policiais do 35º BPM (Itaboraí), na comunidade da Colônia.



Ao fim dos disparos, dois criminosos morreram e Cleyton foi encontrado ferido em uma área de mata. A PM acionou o Corpo de Bombeiro, que prestou socorro ao baleado. À caminho do hospital, o bando armado abordou a ambulância e rendeu os bombeiros. Em seguida, o grupo armado liberou os socorristas e levou o baleado.

Contra Cleyton consta um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio. De acordo com a PM, uma pistola, dois rádios transmissores e drogas foram apreendidos na ação. Sobre o resgate do criminoso pelo bando, a PM ainda não se pronunciou.

O Corpo de Bombeiros disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí). A equipe médica diretamente envolvida na ação está recebendo suporte do CBMERJ.