Menino de 2 anos está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em CaxiasArquivo / Agência O Dia

Publicado 25/09/2024 22:05

Duque de Caxias – A direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou que o menino L.M.F.P., de 7 anos, segue internado, respirando em ar ambiente e com quadro estável. Segundo a prefeitura, a família relatou que a criança estava brincando em uma praça , no bairro Parque São José, em Belford Roxo, também na Baixada, na noite de sábado (21), quando foi baleada.

O ponto onde o garoto estava no momento em que foi atingido ficaria próximo ao bar, no mesmo bairro, onde aconteceu um tiroteio, que deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na mesma noite . A direção do HMAPN esclareceu que não há confirmação em prontuário sobre uma conexão entre as duas ocorrências.

Ainda de acordo com a unidade, a criança chegou com uma perfuração por arma de fogo na região abdominal. Em seguida, foi encaminhada ao centro cirúrgico, onde passou, sem intercorrências, por um procedimento chamado laparatomia exploradora, que consiste em fazer um corte na região do abdômen para observar se há alguma anormalidade ou alteração nos órgãos.

Já Cristiane Felício dos Santos, 38 anos, uma das baleadas no tiroteio, segue internada em leito de enfermaria e mantém o quadro estável. A direção do HMAPN divulgou que ela sofreu múltiplas perfurações na região toraco-abdominal e passou por cirurgia, também sem intercorrências.

Também foram levadas ao HMAPN Bianca Salomão Balduino, 35 anos, baleada no ombro esquerdo e liberada na noite de sábado; e Milena Roberta Silva das Neves, 26 anos, ferida com diversos tiros na região abdominal. Ela chegou a ser encaminhada com urgência ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na madrugada de domingo. Já Diego Souza de Jesus, de 35 anos, faleceu ainda no estabelecimento.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil comunicou que a especializada realiza diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.