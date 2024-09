Incêndio em subestação da Light deixou moradores sem energia na Zona Norte - Rede Social

Publicado 26/09/2024 07:01 | Atualizado 26/09/2024 07:01

Rio - Um curto-circuito seguido de um princípio de incêndio em uma subestação da Light localizada na Rua Barão de Itapagipe, na altura da Rua Félix da Cunha, na Tijuca, Zona Norte, provocou um apagão em diversas vias da região da Grande Tijuca durante a madrugada desta quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para o local ás 00h54 e por volta das 1h20 o fogo já havia sido controlado. Não houve vítimas.



Segundo o Centro de Operações Rio, vias da Tijuca e Maracanã foram afetadas com a falta de energia até o início da manhã. Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Light atuaram na ocorrência.



Nas redes sociais, moradores comentaram o transtorno em meio ao calor. “Insalubre a Tijuca inteira sem luz essa madrugada”, disse uma internauta. "Acabou comigo hoje, não estou conseguindo dormir nesse calor insuportável", comentou mais uma.



"Dona Light fez a luz voltar aqui na minha rua às 05h16. Realmente é de muita ajuda para vendedora que tem reunião com cliente às 9h e não dormiu essa noite por causa do calor. No mais, tive já a amostra de que este verão será como todos os outros: falta de luz direto e humilhação", reclamou outra.

Ainda segundo relatos, houve um estouro momentos antes do apagão. A energia retornou completamente por volta das 6h30 desta quinta (26).

Em nota, a Light reafirmou que houve um curto-circuito na subestação do Rio Comprido, afetando a Grande Tijuca, na Zona Norte. "A empresa atuou prontamente e conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para todos os clientes afetados", disse em nota.