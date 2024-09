Suspeito chega a ser agredido também pelos PMs - Reprodução

Publicado 26/09/2024 20:51

Rio - Um homem foi agredido por populares após roubar um estabelecimento comercial nesta quinta-feira (26), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele tentou fugir em uma moto, mas foi detido por agentes do 39º BPM (Belford Roxo).

O caso aconteceu na Avenida Automóvel Clube, em Bom Pastor. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o suspeito está sentado no chão, machucado, e chega a ser agredido também pelos PMs.

Segundo informações da corporação, com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38, utilizado no crime. O comando do 39º BPM informou que um procedimento apuratório foi instaurado para investigar a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).