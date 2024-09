Vítor Belarmino segue foragido - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/09/2024 18:05 | Atualizado 26/09/2024 18:31

Rio - O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, virou réu pelo homicídio do fisioterapeuta Fábio Toshiro , 42 anos , atropelado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no dia 13 de julho. A vítima, que havia se casado poucas horas antes, foi atingida enquanto atravessava a Avenida Lúcio Costa ao lado da mulher.

Além de Belarmino, cinco mulheres que estavam no carro no momento do acidente – Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz e Karolayne Melo Fernandes Ferreira – também viraram rés por omissão de socorro.

Fábio Toshiro foi atropelado e morreu horas depois do casamento Rede Social

A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, responsável pelo julgamento, emitiu um mandado de prisão preventiva contra o influenciador, que, até o momento, segue foragido. No início do mês , a Polícia Civil concluiu a investigação da morte e indiciou Vitor pelos crimes de homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro.

Na última segunda-feira (23), Bruna Kikuta, mulher de Fábio, usou as redes sociais para publicar um desabafo: "São 70 dias que eu tenho procurado ser forte. São 70 dias que eu saí “ilesa dessa tragédia” mas, totalmente, dilacerada por dentro, só tem cacos na minha alma. São 70 dias que tudo o q a gente sonhava juntos nos foi, brutalmente, atropelado, retirado e morto. No dia mais feliz, lindo e prazeroso das nossas vidas…. Tudo virou pesadelo!".

Durante o inquérito, a perícia foi feita no local e 13 testemunhas foram ouvidas. Os agentes analisaram mais de 20 vídeos da região e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) produziu 10 laudos, em que um deles apontou que o influenciador estava dirigindo acima da velocidade permitida na via. Segundo o documento, o rapaz estava entre 92 e 118 km/h, sendo que o limite é de 70 km/h.

Além disso, a investigação também concluiu que o motorista dirigia o veículo em velocidades que variaram entre 109 Km/h e 160 Km/h no trecho anterior ao atropelamento. Também foi apurado que, se estivesse trafegando na velocidade permitida, teria condições de frear o carro antes do impacto.

A defesa de Vitor Belarmino foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não se pronunciou até o momento. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.