Morre o poeta Armando Freitas Filho, aos 84 anosReprodução / Instagram

Rio - O poeta Armando Freitas Filho, autor de uma das obras literárias mais consolidadas do país, faleceu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26), aos 84 anos. Ele sofria de problemas respiratórios e morreu em casa. A informação foi confirmada por sua editora, a Companhia das Letras, que em breve lançará seu último livro, 'Respiro'.





Nascido no Rio de Janeiro, em 1940, Armando Freitas Filho foi pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, secretário da Câmara de Artes no Conselho Federal de Cultura, assessor do Instituto Nacional do Livro no Rio de Janeiro, pesquisador da Biblioteca Nacional e assessor no Gabinete da presidência da Funarte. Ele também foi organizador da obra da poeta Ana Cristina César.



Ao longo de sua carreira, foi agraciado com importantes prêmios literários, como o Alphonsus de Guimaraens, da Biblioteca Nacional, e o Jabuti. Entre suas obras mais notáveis estão Palavra (1963), À mão livre (1979), 3x4 (1985, vencedor do Jabuti), Rol (2016, que lhe rendeu o prêmio Rio de Literatura e APCA), e Arremate (2020). Em 2022, aos 82 anos, lançou seu primeiro livro em prosa, Só prosa, uma coletânea de textos que exploram cenas cotidianas e memórias de amizades antigas.



O poeta deixa a esposa, Cristina, dois filhos, Carlos e Maria, e dois netos, Lia e Max. A informação sobre data e local do velório ainda não foram revelados