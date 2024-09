Após o ataque, a vítima foi à 50ª DP (Itaguaí) para denunciar o crime - Foto: Divulgação (Google Earth)

Publicado 26/09/2024 19:47 | Atualizado 26/09/2024 22:35

Rio - Um homem de 43 anos foi preso nesta quarta-feira (25), acusado de estuprar uma mulher em Itaguaí, na Região Metropolitana. Segundo a polícia, o crime ocorreu após o suspeito oferecer uma carona à vítima, na saída de um bar, e cometer o ato dentro de uma van.

De acordo com o depoimento da mulher, 42, Renato Barboza Sampaio estava no mesmo bar que ela, no Centro de Itaguaí, no último domingo (22), e ofereceu uma carona. A vítima, que estava alcoolizada, relatou que, ao longo do trajeto, o agressor começou a tocá-la e, mesmo pedindo para que ele parasse, o suspeito continuou.

O homem então parou o veículo, uma Fiat Ducato branca, em uma rua sem saída no bairro Monte Serrat, onde a vítima foi violentamente retirada do carro, jogada ao chão e estuprada. Além disso, o autor a agrediu fisicamente, desferindo chutes e puxões de cabelo, e a obrigou a fazer sexo oral nele antes de abandoná-la no local e fugir com o carro.

Após o ataque, a vítima foi à 50ª DP (Itaguaí) para denunciar o crime. Ela reconheceu o suspeito por meio de fotografias e identificou o veículo utilizado no ataque. Com base nessas informações, a polícia solicitou a prisão temporária de Renato, que foi aceita pela Justiça.

Renato foi preso no Centro de Itaguaí. Durante o interrogatório, ele permaneceu em silêncio. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar se ele pode estar envolvido em outros crimes sexuais na região. Segundo a polícia, a vítima está recebendo acompanhamento psicológico.