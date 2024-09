O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira(26) - Divulgação

Publicado 26/09/2024 20:14 | Atualizado 26/09/2024 22:00

Rio - Um homem foi detido por se masturbar diante de pelo menos seis adolescentes na praça de alimentação do Norte Shopping, no Cachambi, nesta quinta-feira (26). Os jovens estavam almoçando quando perceberam a conduta do suspeito e acionaram os seguranças do local.



Também assistiram à cena um casal de idosos e uma funcionária de um restaurante. Após serem acionados, os guardas levaram o homem até a patrulha da Polícia Militar localizada em frente ao local e, depois, foram encaminhados para a 23ª DP (Méier), onde o crime foi registrado. As investigações continuam para examinar as câmeras de segurança.



O homem foi indiciado pelo crime de ato obsceno. A pena estipulada é de três meses a um ano de prisão, ou pagamento de multa.

Procurado, o Norte Shopping esclareceu que a equipe de segurança foi acionada e conduziu o homem para a cabine da Polícia Militar. "O shopping está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações e reforça que repudia toda e qualquer forma de assédio", disse em nota.