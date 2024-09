Veículo que atropelou Fábio Toshiro estava em velocidade acima do permitido - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 02/09/2024 13:51 | Atualizado 02/09/2024 13:53

Rio - A Polícia Civil concluiu a investigação da morte do fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no dia 13 de julho, e indiciou o influenciador Vitor Vieira Belarmino.

O inquérito, realizado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), foi enviado ao Ministério Público.

Fábio tinha acabado de se casar no dia do ocorrido. Ele foi atropelado na Avenida Lúcio Costa quando atravessava a via.

A perícia foi feita no local e 13 testemunhas foram ouvidas. Os agentes analisaram mais de 20 vídeos da região e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) produziu 10 laudos.

Na semana passada, um dos laudos apontou que o influenciador estava dirigindo acima da velocidade permitida na Avenida Lúcio Costa no momento do acidente. Segundo o documento, o rapaz estava entre 92 e 118 km/h, sendo que o limite na via é de 70 km/h.

Além disso, a investigação também concluiu que o motorista dirigia o veículo em velocidades que variaram entre 109 Km/h e 160 Km/h no trecho anterior ao atropelamento. Também foi apurado que, se estivesse trafegando na velocidade permitida da via, 70 Km/h, teria condições de frear o carro antes do impacto.

Victor foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro. Após a conclusão do inquérito, a polícia pediu a prisão dele. No momento, diligências estão em andamento para localizá-lo.

As seis mulheres que também estavam no veículo foram indiciadas por omissão de socorro.