Carro usado pelo influenciador Vitor Vieira durante o atropelamento de Fábio Toshiro - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

atropelamento do fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, concluiu que o influenciador Vitor Vieira Belarmino estava dirigindo acima da velocidade permitida na Avenida Lúcio Costa no momento do acidente. Segundo o documento, o rapaz estava entre 92 e 118 km/h, sendo que o limite na via é de 70 km/h. As informações foram divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, e confirmadas pelo DIA.



Ainda de acordo com o laudo, o veículo teria passado de 150 km/h em determinados trechos da avenida. Segundo os peritos, caso Vitor estivesse dentro do limite, teria condição de frear e parar o carro antes de atingir o fisioterapeuta. O influenciador não prestou socorro e está foragido desde 14 de julho quando a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão temporária contra ele pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo o documento, havia sangue no para-brisa e na traseira do carro. Em análise feita de um vídeo gravado dentro do veículo na noite do acidente, os peritos concluíram que Vitor estava fumando cigarro eletrônico enquanto dirigia.



Uma motocicleta que passou atrás do fisioterapeuta segundos antes do atropelamento também foi periciada e concluíram que o veículo estava a 1,5 metro de Fábio. A perícia confirmou que seria impossível qualquer tipo de contato entre a moto e a vítima. A hipótese foi levantada pela defesa do influenciador, que chegou a dizer que o motociclista teria empurrado Fábio.

A investigação está em andamento. De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar o influenciador.

Vitor acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas após o caso teve a conta desativada. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. O espaço está aberto para manifestações.

prefeitura do Rio decidiu reduzir a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Dentro de 90 dias, os veículos não poderão passar pela via acima de 60 k. Uma das novidades serão os chamados speed tables – uma espécie de faixa elevada que se assemelha a quebra-molas – que serão colocados ao longo da via.



A iniciativa acontece após os recentes acidentes na via. Dentre os que ficaram mais conhecidos, estão o do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente; e o do fisioterapeuta Fábio Toshiro. Houve ainda o episódio com o ator Kayky Brito, que sobreviveu após um atropelamento. Mas nesse caso, o motorista não estava acima do limite. Após o acidente, a prefeitura do Rio decidiu reduzir a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Dentro de 90 dias, os veículos não poderão passar pela via acima de 60 k. Uma das novidades serão os chamados speed tables – uma espécie de faixa elevada que se assemelha a quebra-molas – que serão colocados ao longo da via.

O atropelamento

O fisioterapeuta tinha acabado de se casar quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido por um veículo. Câmeras de segurança flagraram o momento. Nas imagens, Fábio aparece de mãos dadas com a mulher, quando é atropelado. Por pouco, a noiva também não foi atingida.