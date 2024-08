Cleoton da Silva Alves foi preso em Volta Redonda, no Sul Fluminense - Divulgação/Polícia Civil

Cleoton da Silva Alves foi preso em Volta Redonda, no Sul FluminenseDivulgação/Polícia Civil

Publicado 26/08/2024 21:29

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, na tarde desta segunda-feira (26),, por esfaquear e matar a vizinha em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O criminoso foi localizado em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Cleoton matou, de 50 anos, na última quinta-feira (22), em Campo Grande, na Zona Oeste.

Andréa Santos Bahia, de 50 anos, havia uma medida protetiva contra o vizinho Reprodução/Redes sociais

As investigações apontam que Andréa e Cleoton tinham desavenças anteriores. A mulher, inclusive, fez registros de ocorrências por agressões e insultos praticados por ele. A filha da vítima, bem como outros vizinhos, presenciaram o crime e testemunharam contra o vizinho.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40° BPM (Campo Grande) foram acionados para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde Andréa havia sido levada. A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade por familiares, após ser esfaqueada. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

Depois de cometer o crime, Cleoton fugiu, sendo localizado quatro dias depois em Volta Redonda. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado. O responsável pelo crime deu entrada no sistema prisional e está à disposição da Justiça do Rio.