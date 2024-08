Movimentação no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/08/2024 19:14

Rio- A cidade do Rio teve o dia mais frio de 2024 nesta segunda-feira (26). Às 15h05, na Estação de Santa Cruz, Zona Oeste, os termômetros marcavam 19,2°C. A temperatura foi a menor registrada na cidade em 2024, de acordo com a série histórica do Sistema Alerta Rio.

Segundo o meteorologista do Alerta Rio, Ricardo Souza, uma frente fria foi a responsável pelos baixos registros de temperatura. “O tempo foi influenciado por uma massa de ar frio que chegou após a passagem de uma frente fria. Devido ao posicionamento dessa massa, a circulação de ar trouxe ventos frios e mais úmidos do oceano, mantendo o dia encoberto e contribuindo também para que as temperaturas não subissem”, explica.

De acordo com Ricardo, essa condição é típica do inverno e, por isso, as temperaturas ficaram mais baixas na cidade e não passaram de 19,2°C no período mais quente do dia. O mês de agosto tem batido recordes de dias frios; no dia 10, em São Cristóvão, Zona Norte, os termômetros registraram 21,5°C durante a madrugada daquele sábado.